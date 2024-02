Agricultura e florestas exóticas cortaram 30% da vegetação nativa do Pampa

O biólogo Mateus Pires observa que não se fala muito sobre o Pampa, um bioma de criação "recente" em termos oficiais. "Em 2024, completam-se 20 anos desde que o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] elevou o Pampa à categoria de bioma", diz Pires, que faz estágio de pós-doutorado no Laboratório de Ecologia e Evolução da Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado, Rio Grande do Sul. O bioma só é recente mesmo no papel.

O Pampa é mais antigo do que a Mata Atlântica. É o testemunho de um período, de cerca de 40 mil a 20 mil anos atrás, em que o clima era mais frio que no atual Holoceno.

Heinrich Hasenack, coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronegócios na UFRGS

Há cerca de 11 mil anos, com o início do Holoceno, a Terra começou a ficar mais quente e mais úmida. Isso favoreceu a expansão de florestas. As que hoje são chamadas de Mata Atlântica se expandiram pelos campos do Pampa, indo das partes mais baixas para as mais altas. "Os campos de hoje são remanescentes antigos de áreas que não foram ocupadas por florestas", diz Hasenack.

Brasil, Argentina e Uruguai

O bioma cobre mais da metade do Rio Grande do Sul, espraia-se por Argentina e Uruguai e ocupa o imaginário do brasileiro como vastas extensões de campo onde habita o gaúcho —figura ligada à fronteira sul que mistura as culturas ibérica e indígena. O Pampa está intimamente associado à apreciação da identidade cultural da região. A manutenção da paisagem move a cultura e a economia de muitos municípios gaúchos.