Sobreviventes, figueiras centenárias da Mata Atlântica contam sua história

Além da motivação logística, outras árvores também foram poupadas do corte por seu valor simbólico-religioso, como no caso das figueiras, estimadas tanto pela cultura judaico-cristã quanto pelas culturas afro-brasileiras, ambas presentes no contexto da Mata Atlântica do sudeste do Brasil.

Protegidas por seu simbolismo, as figueiras foram deixadas de pé no processo de seleção das madeiras que seriam utilizadas serem utilizadas na produção do carvão. Assim, podemos dizer que por conta do seu valor religioso, muitas figueiras presentes hoje na Mata Atlântica são remanescentes de outros tempos, muito mais antigas do que o restante da comunidade arbórea que as cercam.

Em muitos trechos de Mata Atlântica é comum encontrarmos figueiras que superam em muito os demais indivíduos arbóreos no seu diâmetro do caule e sua altura total. São verdadeiras gigantes da floresta, com idade muito superior à do restante da mata.

Podemos dizer que muitas das florestas da Mata Atlântica são ainda relativamente "jovens", mas que em seu interior tem a companhia de "velhas senhoras" que guardam histórias de outros tempos, como as figueiras.

As figueiras remanescentes da Mata Atlântica são representações de crenças, ritos e simbologias. Podem ser compreendidas ainda como elementos culturais que chegaram aos dias de hoje graças à potência das memórias e tradições que foram passadas ao longo do tempo através da oralidade. São um legado cultural que nos permite contar histórias como essa, contendo uma importância não só religiosa, mas também ecológica.

*Vicente Leal E. Fernandez e Thomaz de La Rocque Amadeo são geógrafos da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)