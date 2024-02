Perda de grandes herbívoros afeta interações entre plantas e 'pragas'

Os danos foliares eram classificados numa escala de 0 (intacta) a 6 (entre 75 e 99% danificada).

Nas áreas livres de grandes mamíferos herbívoros, os danos totais às folhas foram 9% menores.

Os danos causados apenas por patógenos foliares, por sua vez, foram reduzidos em 29% nas parcelas cercadas.

Os danos causados por insetos não tiveram diferenças significativas entre as parcelas abertas e fechadas.

"As plantas interagem com seus inimigos naturais há milhares de anos, em uma corrida armamentista de defesa e ataque. Para isso, desenvolvem defesas, tanto físicas quanto químicas. Por sua vez, os inimigos naturais, como os patógenos, criam novas formas de ataque, no que as plantas criam novas defesas. Esse é um fator importante para a manutenção e geração de biodiversidade, uma vez que nesse processo podem surgir espécies novas tanto de plantas como de organismos que interagem com elas", explica Emer, que atualmente é pesquisadora no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e no Instituto Juruá.

Em longo prazo, portanto, a diminuição das interações entre plantas e patógenos foliares pode deixar de ser uma força de seleção para geração de biodiversidade.