Desfile de miss na Sapucaí protegerá 160 mil campos de futebol da Amazônia

O objetivo da modelo junto à organização da ONU era traduzir tudo o que estava sendo dito na conferência para uma linguagem mais simplificada e que atingisse mais públicos.

"A conversa sobre o clima fica sempre entre as mesmas pessoas e a gente precisa expandir essa bolha", comenta.

Foi justamente essa preocupação que a levou a topar o desafio proposto pela Prospera + Greener de levar o debate ambiental para a Marquês de Sapucaí.

O Carnaval é um dos maiores palcos do planeta. Se está todo mundo olhando para mim nesse momento, deixa eu inserir aqui de uma forma divertida e criativa essa mensagem porque dessa forma a gente chega em mais pessoas. Mia Mamede, Miss Brasil 2022

Além de ter sido destaque no carro abre-alas da Vila Isabel, Mia também marcou presença no carro alegórico "Quando Acaba a Criação Desaparece o Criador", que evidencia a preocupação com o meio ambiente devido à poluição, às emissões de CO2 e ao lixo.

O desfile das campeãs acontece neste sábado, 17, a partir das 22h —horário do desfile da Unidos de Vila Isabel. Além da escola, também passarão pela Marquês de Sapucaí Portela, Acadêmicos do Salgueiro, Acadêmicos do Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e a grande campeã Unidos de Viradouro.