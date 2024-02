Madagascar: tartarugas gigantes voltam 600 anos após serem exterminadas

O primeiro grupo de 12 tartarugas gigantes, cinco machos e sete fêmeas, chegou e foi equipado com localizadores antes de ser liberado. A reintrodução da tartaruga foi muito menos assustadora do que o previsto. Dois bebês nasceram no ano seguinte ao reassentamento das tartarugas em Madagascar e, nos cinco anos seguintes, outras 152 tartarugas nasceram.

Todos os filhotes de tartaruga (hatchlings) foram levados para viver em um berçário de tartarugas em Anjajavy logo após o nascimento, e serão devolvidos à natureza assim que a carapaça (a parte convexa da carapaça composta pelas costelas da tartaruga, fundidas com os ossos) estiver grande o suficiente para protegê-los de predadores. Os filhotes são muito pequenos, portanto gatos selvagens, cães e ratos são predadores em potencial, assim como aves de rapina e a fossa (ou fosa, Cryptoprocta ferox), o maior carnívoro endêmico de Madagascar.

Enquanto isso, as tartarugas juvenis estão sendo criadas em um ambiente que se assemelha ao ambiente em que serão libertadas, para que desenvolvam as habilidades de forrageamento necessárias para sobreviver na natureza. Por meio da reprodução natural, esse projeto tem como objetivo ter 500 tartarugas gigantes selvagens na Reserva Anjajavy até 2030 e cerca de 2.000 até 2040.

Por que é importante trazer a tartaruga de volta?

Nossa pesquisa recente mostrou que grande parte de Madagascar é queimada anualmente pelas pessoas para criar pastagens para o gado. Em outras áreas, os bosques e as florestas são cortados e o solo é queimado para a plantação. Nossa pesquisa prevê que a reintrodução da tartaruga gigante de Aldabra limitará esses incêndios no futuro. As tartarugas limitam o fogo ao se alimentarem de grama ou folhas secas no chão da floresta, deixando menos combustível seco disponível nessas florestas para pegar fogo.

As florestas e bosques originais e sombreados de Madagascar também limitavam a capacidade de propagação do fogo. Sem a tartaruga ajudando as sementes a germinar nos últimos 600 anos, as árvores endêmicas não se reproduziram tão rapidamente quanto poderiam. Acreditamos que a reintrodução da tartaruga acelerará consideravelmente o crescimento de florestas e bosques. Nas ilhas Rodrigues e Île aux Aigrettes, em Maurício, pesquisas mostram que as florestas de ébano voltaram a crescer depois que as tartarugas gigantes foram reintroduzidas.