'Sexto dedo' e 14 horas comendo: a vida dos pandas é cheia de surpresas

Os pandas-gigantes, um dos bichos mais amados da internet, já foram confundidos com guaxinins. E, até a década de 1980, não se sabia ao certo se os animais eram ou não ursos. Veja curiosidades sobre a vida dos pandas.

É urso?

Só em 1985 um estudo genético publicado na revista Nature provou que eles fazem parte da família dos ursos. A família é extensa, com ursos pardos americanos e asiáticos, urso marrom, urso polar, urso-preguiça e até um urso da América do Sul chamado de urso de óculos, por suas manchas nos olhos, que são diferentes das do panda.

Onde vivem?

Os pandas são naturais de uma região da Ásia que abrangia China, Vietnã e Mianmar. Atualmente se concentram no sudoeste da China e no platô tibetano. Apesar de a caça ter sido reduzida, pandas caem em armadilhas para outros animais e sofrem principalmente com a perda de habitat.