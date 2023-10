Mais que 'irmão do Emicida': quem é Fióti, que denunciou plágio de Juliette

Com mais de 220 mil seguidores somados no Instagram e no X, antigo Twitter, Fióti construiu uma carreira de sucesso e aprendeu com a prática.

"Com o tempo vieram turnês internacionais, prêmios e grandes shows nos maiores festivais do Brasil", diz sua biografia na On Stage Lab, a primeira escola de formação de profissionais de entretenimento ao vivo e negócios de música da América Latina criada em 2014 e que Fióti é professor.

Em 2016, ele falou sobre a consolidação da Laboratório Fantasma, que começou para gerenciar a carreira do irmão em entrevista o Correio Braziliense:

O Emicida é bem decidido e já tinha tudo na cabeça. Eu, para ser bem sincero, não tinha. Meu anseio maior era que as coisas dessem certo para ele. Acima de tudo! Trabalhei muito para que isso acontecesse. As coisas foram caminhando sobretudo pela verdade que a nossa música carrega, as pessoas sentem muita sinceridade Evandro Fióti

Convidado do Conversa com Bial (TV Globo) ao lado de Emicida em 2021, eles falaram sobre suas vidas e a série documental "O Enigma da Energia Escura", do GNT e disponível no Globoplay + Canais. "Ao longo de 5 episódios produzidos por diretores e diretoras negras, Emicida apresentará outras possibilidades da realidade sugeridas pela perspectiva não branca da sociedade", diz a sinopse no Globoplay.

"Eu brinco com o Leandro [Emicida], eu falo que Zambi, que Deus, na hora de conceder a gente no ventre da nossa mãe, pensou assim: 'vai dois corpos, mas uma alma só, porque eles vão ter que ser complementares pra dar conta da missão que a gente precisa conduzir nesse tempo da vida aí'", falou Fióti ao comentar a série, levando Bial a se emocionar.