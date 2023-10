Caso comprovado plágio em campanha com Juliette, quem é responsabilizado?

Plágio é a cópia parcial ou integral de produto intelectual já existente, sem a devida atribuição dos créditos. Não há critérios objetivos que determinam quando ocorreu um plágio, portanto, a identificação é subjetiva e vai de acordo com o entendimento do juiz e de eventual perito designado pela justiça, explica Victor Campos, especialista em Direito de Entretenimento no Vieites, Mizrahi, Rei Advogados.

Entre as semelhanças entre a campanha e o hit de Emicida estão a identidade visual, como fonte, cor, vitrais e a relação entre "amor" e "elo". "Nesse caso específico, a discussão gira em torno da apropriação indevida do conceito da obra criada por um determinado artista [Emicida e sua equipe], para quem a fusão de elementos que integram ou que compõem a sua criação foi utilizada sem a autorização necessária", pontua Dinovan Dumas, especialista em Direito Empresarial do escritório MFBD Advogados.

E se o plágio for comprovado?

A Lei de Direitos Autorais é clara ao dizer que "cabe ao autor ou ao detentor dos direitos autorais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra". A pessoa que faz uso desse bem sem a devida autorização pode ser responsabilizada na área cível e criminal, completa Dinovan.

Na esfera cível, quem comete plágio poderia ser designado a pagar uma indenização. Já na esfera penal, segundo o artigo 184 do Código Penal, quem viola o direito autoral de alguém pode sofrer uma pena que varia de três meses de detenção a quatro anos de reclusão.

Tanto a Bauduco quanto a agência publicitária contratada podem ser processadas por plágio [se comprovado pelo juiz], pois são responsáveis pela criação e veiculação da campanha publicitária. "Além disso, Juliette e Duda Beat, como intérpretes das músicas e participantes da campanha, também podem ser incluídas no processo, dependendo da sua contribuição para a criação da campanha e da reprodução das obras protegidas", explica Mozar de Carvalho, sócio do escritório Machado de Carvalho Advocacia.