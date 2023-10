Bauducco cancela campanha com Juliette e Duda Beat após acusação de plágio

A artista disse que ela e sua equipe identificaram a semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, mas que acharam que havia consentimento por parte dos idealizadores, já que o nome de um dos autores estava no escopo da campanha. Segundo o pronunciamento, o nome do autor Felipe Vassão teria sido excluído depois, sem a ciência de Duda Beat e sua equipe.

"A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original Amarelo", dizia o texto.

No entanto, na data de hoje, 18 de outubro, houve um movimento de reivindicações através das redes sociais de que os autores do projeto AmarElo foram usurpados de sua propriedade intelectual na campanha 'Magia Amarela'. Essa informação surpreende Duda Beat e equipe, uma vez que nós somos expressamente contrários a qualquer evidência de plágio ou apropriação de ideia criativa sem o consentimento de seus autores legais.

Duda Beat

Após a nota de Duda, Felipe Vassão também se pronunciou com uma publicação no Instagram. "Não tenho nenhum envolvimento com a nova música 'Magia Amarela' da Juliette e da Duda Beat", escreveu.