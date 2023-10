Fióti agradece Juliette após pronunciamento: 'Obrigado pela troca e escuta'

Fióti também afirmou que vem sofrendo ataques racistas por causa da reclamação de plágio: "A violência racista com que tentaram deslegitimar nossa razão é a comprovação de como vocês não estão preparados para uma Sociedade de fato que valorize a nossa comunidade. Logo, a opinião de vocês pouco me importa"

Ele ainda respondeu um fã de Juliette, falando que torcia por ela no reality show: "Vocês são doentes. Eu torci por Juliette e Gil (do Vigor) no BBB que nem acompanho com frequência".

Evandro Fióti agradece Juliette no X Imagem: Reprodução/X

Entenda o caso

Na manhã de quarta (18), Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e irmão de Emicida, disse estar "indignado" com a nova campanha da Bauducco: "A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse em live no Instagram.

Fióti disse que o "jurídico vai trabalhar" e que não quer ódio contra as cantoras. "Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo, em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu no X (antigo Twitter).