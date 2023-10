Por qual razão os contadores dessa história no jornalismo tradicional insistem nesse vício cultural de resumir alguém a irmão de fulano, namorada de sicrano, affair de tal pessoa e só, nada mais? Foi o que mais li nas reportagens desses últimos dias. Como se já não bastasse a violência do roubo criativo, ainda há aquela que te resume em relação a outra existência.

Existência planificada

Me trouxeram esse conceito numa aula de roteiro de cinema alguns anos atrás, ao explicarem que alguns personagens de filmes acabam por não serem tão desenvolvidos, não ganham tanta profundidade histórica, nuances, detalhes, cumprindo mais um papel estético do que ajudando a contar uma história com a sua própria história. Se no cinema de ficção isso já é um grande problema, imagine só no jornalismo que trabalha com a realidade dos fatos. Não é falta de tempo, é desumanização que chama isso. E é grave, sabemos com quem é mais recorrente.

Faz parte do nosso trabalho situar quem nos lê sobre as pessoas da história que escolhemos contar. É assim que a leitora entenderá melhor de onde partem as visões de mundo que estão ali, por qual motivo navegam para essa e não para aquela opinião. E uma das maneiras de se fazer isso é historicizando os personagens, respeitando a sua trajetória e o seu lugar no mundo. O transformando em sujeito e não o resumindo a um arquétipo, a um estereótipo. Quem veio de periferias e favelas sabe bem do que estou falando. Pessoas não brancas, também.

E se contassem mais e melhor a contribuição do Evandro Fióti que, repito, é imensa, para a cena musical brasileira dos últimos anos? E se falassem mais e melhor sobre como o álbum AmarElo atravessou o tema saúde mental no caminho de centenas de milhares de jovens ao redor do país, o que poucas instituições conseguiram fazer?

E se alguém da indústria musical fizesse um artigo detalhado apontando como aquele álbum foi desdobrado cuidadosamente em mensagens, músicas, documentários, videocast e na moda? E que um Grammy ainda foi pouco para a importância cultural desse trabalho?