Juliette desabafa após polêmica em campanha da Bauducco: 'Não estou bem'

Em nota, a assessoria de Juliette disse que a música faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o texto.

Nota oficial da equipe de Juliette Imagem: Reprodução/Instagram

Duda Beat também publicou nota, que foi apagada em seguida. No texto, ela disse que foi contratada pela Bauducco apenas para ser intérprete da canção ao lado de Juliette. "Viemos informar que não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário".

A artista disse que ela e sua equipe identificaram a semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, mas que acharam que havia consentimento por parte dos idealizadores, já que o nome de um dos autores estava no escopo da campanha. Segundo o pronunciamento, o nome do autor Felipe Vassão teria sido excluído depois, sem a ciência de Duda Beat e sua equipe.

"A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original Amarelo", dizia o texto.