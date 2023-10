De onde vem o acarajé? Chef busca raízes da culinária brasileira no Benin

Resultado do teste genético do chef João Diamante. Imagem: Deborah Faleiros/UOL

A conexão entre Brasil e Benin remonta o começo da escravidão. O país africano foi o que mais traficou escravizados, enquanto o nosso foi o que mais recebeu estas pessoas ao longo de quase quatro séculos.

Em busca de entender melhor essa história e como a culinária dos dois países foi afetada nesse processo, João embarca no que ele define como uma das maiores experiências da sua vida.

A jornada inédita resultou na série documental de quatro episódios "Origens - Um chef brasileiro no Benin, com João Diamante", especial em vídeo produzido por MOV, produtora de vídeos do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade do UOL. Os quatro episódios da série podem ser acessados pela página de MOV no Canal UOL e pelo canal do UOL no YouTube, em português e francês.

João Diamante e a jornalista Glória Koessi no mercado Dantokpa, em Cotonou. Imagem: Reprodução / Origens UOL

No Brasil, acarajé. No Benin, akará

Na cidade de Cotonou, João começou a traçar paralelos entre a história do Brasil e do Benin. A jornada começou no mercado Dantokpa, o maior ao ar livre da África Ocidental, que existe há mais de 60 anos e tem cerca de 40 mil vendedores. Ali estão as raízes do acarajé, lá chamado de akará. Quem apresenta o local ao chef é a jornalista e crítica culinária, Glória Koessi, a primeira pessoa a criar uma feira gastronômica no Benin.