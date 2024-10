Bonitos, mas perigosos: rastros dos aviões nos céus escondem um problema

O CO2 emitido pela queima de combustível de aviação geralmente é tomado como o principal responsável pelo impacto ambiental causado pelos aviões. Mas há outro culpado, menos lembrado, que fica oculto: os chamados rastros de condensação —as nuvens finas e lineares deixadas pelos aviões ao atravessarem os céus. Elas podem parecer inofensivas, mas seu impacto climático é semelhante ao da emissão de gás carbônico pelo setor.

"Estou mais preocupado com os rastros de condensação neste momento do que com as emissões de CO2, porque é um impacto que a indústria não internalizou de nenhuma forma", disse Jayant Mukhopadhaya, pesquisador líder de aviação do Conselho Internacional para o Transporte Limpo (ICCT), um think tank ambiental dos EUA.

Um estudo de 2021 sugere que as emissões não relacionadas ao CO2 podem representar até dois terços do impacto climático da aviação. Os rastros deixados pelos aviões representam 57% desse recorte —aproximadamente o mesmo que as emissões de CO2 decorrentes da queima de combustível.