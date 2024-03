Com a idade, os macacos se isolam socialmente, como os humanos

Mas também é sofrido, pois, com a idade, a macaca fêmea "é cuidada por um número cada vez menor de indivíduos".

Entretanto, ela continuará a ser cuidada por seus amigos leais, observa o etólogo.

Ela interagirá cada vez mais "com os indivíduos com os quais interagiu com mais frequência, ou melhor".

Os macacos de Assam estão, portanto, sujeitos a um fenômeno de seletividade social, mas com uma diferença importante em relação aos humanos, pois esses últimos compensam a redução de seu círculo social com interações mais frequentes com seus amigos mais leais.

Sadoughi acredita que essa seletividade social é "uma estratégia para lidar com o envelhecimento, que pode ter existido desde que somos primatas", tanto humanos quanto macacos.