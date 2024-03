Sistema usa IA para detectar animais selvagens na pista e evitar acidentes

"Essas espécies foram escolhidas conforme métricas do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas [CBEE, da Universidade Federal de Lavras]. Segundo as estimativas do centro, cerca de 475 milhões de animais são atropelados por ano nas estradas do país. Criamos, então, um banco de dados de espécies brasileiras e treinamos os modelos de visão computacional para detectá-las", explica Gabriel Souto Ferrante, que realizou o trabalho como parte do mestrado no ICMC-USP (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo), em São Carlos.

Inteligência artificial foi treinada para identificar espécies como o tamanduá-bandeira Imagem: Montagem de Gabriel Souto Ferrante sobre foto de Miguel Rangel Jr/Creative Commons

Segundo Rodolfo Ipolito Meneguette, professor do ICMC-USP que orientou o mestrado de Ferrante e também assina o estudo, grupos de outros países já trabalham há algum tempo na detecção da fauna silvestre com o uso de inteligência artificial. Porém, os modelos criados no exterior não dão conta da nossa fauna.

Além disso, poucos deles se preocupam com a identificação de animais nas estradas, uma aplicação que exige detecção rápida, num ambiente muitas vezes com condições de visibilidade pouco favoráveis.

"No choque com um animal de grande porte, o risco também é muito grande para o condutor, que muitas vezes não tem tempo de resposta rápido o suficiente para evitar a colisão. Nesse sentido, um sistema que use as próprias câmeras da rodovia, embarcado num computador portátil, tem um aspecto inovador", conta o pesquisador.

O trabalho integra os projetos "Serviços para um sistema de transporte inteligente" e "Gerenciamento de recursos dinâmicos para aplicativos de sistema de transporte inteligente", ambos apoiados pela Fapesp.