Biólogo tiktoker já resgatou mais de 3.000 animais silvestres em 7 anos

Fui me adaptando às mudanças da internet e fiz uma conta no TikTok. O perfil foi crescendo e tomando a proporção que tem hoje. Em dois anos, fui de 20 mil seguidores para 840 mil. Todo dia recebo mensagem de pessoas me perguntando como trabalhar com resgates e já fui convidado para dar palestras em várias partes do país.

É um sentimento de prazer e gratidão bem grande. Nunca pensei que meus vídeos ganhariam essas proporções. Na rua, as pessoas me param para tirar foto. É bem legal. Trabalho com o que amo e tenho reconhecimento. Isso é muito incrível."