Macron promete rio Sena limpo até os Jogos Olímpicos de Paris

Para garantir os níveis de qualidade da água adequados para banho, as autoridades estão concluindo as infraestruturas instaladas para os Jogos, com um custo de cerca de 14 bilhões de euros.

Esta central de tratamento, instalada nas margens do rio Marne - afluente que desemboca no Sena na entrada de Paris - permitirá a purificação das águas pluviais, que normalmente transportam águas residuais antes de descarregá-las de volta ao rio.

Poder nadar no Marne e no Sena é "um dos acontecimentos do século" e "estaremos prontos a tempo", garantiu a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, durante a inauguração da estação que fica a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Paris.

Esta infraestrutura, juntamente com o gigantesco reservatório de águas pluviais de Austerlitz, atualmente em construção no centro de Paris e com inauguração prevista para o início de maio, são fundamentais para atingir o objetivo de poder mergulhar nos rios.

A qualidade da água dependerá principalmente do clima. Em caso de fortes chuvas nos dias anteriores aos eventos olímpicos, estes poderão ser adiados ou cancelados, como já aconteceu com um evento-teste agendado para agosto passado.