Brasileiro ganha prêmio por investigação que ligou carne a desmatamento

Após a publicação da investigação, seis grandes redes de supermercados europeus (Sainsbury's no Reino Unido, Albert Heijn e Lidl na Holanda, Carrefour e Delhaize na Bélgica e Auchan na França) suspenderam a venda de carne bovina do Brasil devido aos laços com o desmatamento.

A Repórter Brasil, uma ONG fundada por jornalistas, cientistas sociais e educadores, busca fomentar a reflexão e a ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil. "A base de nosso trabalho é a investigação jornalística e a produção de conteúdos de alta qualidade", pontua Gomes. "Nosso papel é gerar repercussão e transformação".

Para Leonardo Sakamoto, presidente da organização e colunista do UOL, "é significativo que o mais importante prêmio ambiental do mundo tenha sido dado a Marcel Gomes neste ano. Pois é o reconhecimento não apenas de sua extraordinária carreira e do impacto causado pela Repórter Brasil nos últimos 23 anos, mas também da qualidade do jornalismo investigativo que vem sendo realizado no país para denunciar problemas socioambientais e discutir novos caminhos".

História de uma investigação