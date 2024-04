O mundo secreto das minhocas: conheça a minhoca-tigre e a minhoca-da-noite

Estratégias em solos secos

As minhocas desenvolveram uma pele coberta de muco que retém a umidade e facilita o movimento no solo. Mas, como organismos de corpo mole e ricos em água, elas estão à mercê das condições do solo. Em condições adversas do solo, como quando os solos ficam muito secos (no verão) ou muito frios (no inverno), as minhocas recorrem a estratégias de sobrevivência, desenvolvidas ao longo de milênios.

Essas estratégias incluem esperar no fundo de uma toca profunda, onde o solo é mais úmido, e entrar em um estado de repouso enrolado em uma bola com nós em uma câmara revestida de muco no solo (uma forma de hibernação).

As minhocas evoluíram para produzir casulos que podem permanecer dormentes até que as condições melhorem. Os casulos eclodem quando o solo está úmido e quente e as pequenas minhocas emergentes crescem até a maturidade, o que pode levar até um ano em algumas espécies. Com as mudanças climáticas que estão ocorrendo e que devem piorar, as minhocas enfrentam um futuro incerto.

Isso deve preocupar a todos - nosso futuro está interligado ao das minhocas.

* Kevin Richard Butt é pesquisador da University of Central Lancashire