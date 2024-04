Casal guardião protege nascentes do Sena a 300 km de Paris

Apenas uma estátua da deusa Sequana atesta a solenidade do local. É preciso ter curiosidade de se aproximar para descobrir no fundo de sua gruta as poucas gotas d'água que pingam ali.

É "a gruta de Napoleão 3º, onde a nascente foi captada de forma a homenagear a cidade de Paris e a Sequana", a deusa celta que deu nome ao rio, conta Marie-Jeanne Fournier.

Mais adiante, a pequena ponte de pedra, chamada "Paul Lamarche", em homenagem a seu pai, se destaca.

"Em seguida, este filete d'água vai avançar pelo vale e em seu caminho, se alimentar de todos os cursos d'água até Havre. É por isso que o Sena fica tão largo em certo momento", explica Jacques Fournier, de barbicha e cabelos brancos.

Em 12 de julho, a tocha olímpica vai passar pelo local a caminho de Paris. O casal estará lá para saudá-la, mas como membro da Associação de Nascentes do Sena, se preocupa sobre quanto tempo o rio continuará a fluir perto de sua casa.

A cada ano, a gruta fica mais seca, como efeito do aquecimento global na região, onde alguns dos mais finos vinhos da Borgonha são produzidos.