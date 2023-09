Estado-Nação 2.0: país que pode ser o 1º afogado na crise climática tenta se salvar

E se o arquipélago desaparecer?

Caso realmente fique debaixo d'água, isso não significa que Tuvalu deixará de ser um país. Pelo menos foi o que afirmou o primeiro-ministro na última quinta-feira (21). O premiê Kausea Natano questionou, à margem da Assembleia Geral da ONU, as conversas "desnecessárias em círculos acadêmicos e diplomáticos sobre a definição de um país à luz do direito internacional".

"Nossa soberania não é negociável", disse o premiê de Tuvalu à AFP, acrescentando que seu país trabalhará com a comunidade internacional para "colocar um fim nestas distrações".

O que define um país? A Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, dispõe que um Estado consiste em um território definido, uma população permanente, um governo e a capacidade de interagir com outros Estados. Se o território for consumido, ou ninguém puder viver do que resta dele, então pelo menos um dos critérios não será mais atendido.

Recuperação de terras. Ainda assim, diante da possibilidade, o país iniciou um Projeto de Adaptação Costeira, que busca recuperar 3,8 km de terra do oceano, além de aterrar os pontos mais vulneráveis de seu território. O projeto foi financiado com US$ 36 milhões (cerca de R$ 175 milhões, na cotação atual) de ajuda internacional através do Green Climate Fund, e US$ 2,9 milhões (R$ 14 milhões) do próprio governo de Tuvalu.

Resposta inovadora à ameaça. Além disso, caso o pior aconteça, Tuvalu está transferindo seu patrimônio cultural para a esfera digital, no que alguns chamam de modelo "Estados-Nação 2.0".