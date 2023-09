Calor de 80ºC? Por que sensação térmica é diferente da temperatura real

O que é sensação térmica?

Primeiro, é preciso entender que temperatura é a quantidade de calor, proveniente do Sol ou do ambiente em que se está.

A sensação térmica vai levar em conta, também, a umidade relativa do ar e as consequências dela.

É preciso entender como nosso corpo sente calor e frio. O nosso organismo mantém uma temperatura média de 36,5ºC. Quando suamos, a maior parte dessa umidade evapora e cria uma fina camada de ar mais frio imediatamente sobre a pele, que ajuda a baixar a temperatura.

Por isso, o tanto de frio ou calor que sentimos depende não só do termômetro, mas da umidade. Quanto mais seco o ambiente, mais eficaz esse mecanismo.

Sentimos ainda mais frio em dias secos - como é em parte do outono e no inverno do Centro-Sul —, quando nosso suor é carregado do nosso corpo, principalmente se estiver ventando