'Mãe de todas as boiadas': por que mudança em regra ambiental é tão temida

Atualmente, o PL tramita em duas comissões do Senado —Meio Ambiente e Agricultura.

A esperança dos ambientalistas é que os pontos mais críticos do documento possam ser retirados ou modificados, por meio de emendas apresentadas pelos próprios senadores.

Mas o risco é que, no contexto do Novo PAC, programa de investimentos do governo federal que resultará em milhares de obras pelo país, o texto passe sem as mudanças desejadas.

A Casa Civil já demonstrou a intenção de "aperfeiçoar o ambiente regulatório e do licenciamento ambiental" para não emperrar as futuras obras do PAC.

A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento se vende como 'verde' —mas não atenderá a esse compromisso se o PL 2.159 passar como está, ressaltam as organizações.