Brasileiras no topo: estudo mostra cidades que mais vão 'ferver' até 2050

Veja abaixo as capitais brasileiras citadas no estudo como tendo dias acima da média que classifica como em risco - com médias diárias de 32ºC ou mais.

Manaus: 258 dias

Belém: 222

Porto Velho: 218

Rio Branco: 212

Boa Vista: 190

Macapá: 185

Cuiabá: 168

Palmas: 158

Teresina: 155

São Luís: 83

Campo Grande: 39

Rio de Janeiro: 22

Porto Alegre: 8

Florianópolis: 7

Goiânia: 6

Aracaju: 3

João Pessoa: 3

Natal: 3

Salvador: 2

Belo Horizonte: 1

*Todas as outras capitais, incluindo São Paulo, são citadas como zero dias ou seus dados não estavam disponíveis. Brasília também aparece com zero dias.

A pesquisa foi feita pela CarbonPlan, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve dados climáticos publicamente disponíveis, em parceria com o The Washington Post. O estudo usou dados para produzir previsões sobre a frequência com que pessoas em quase 15.500 cidades enfrentariam um calor tão intenso que poderiam adoecer rapidamente — no curto prazo e também nas próximas décadas.