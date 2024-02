Afroamazônida: você sabe o que isso quer dizer?

Em todos os lugares por onde piso, pessoas me conhecem como Afroamazônida. Esse nome que carrego em meu peito foi a forma que encontrei de melhor me definir no mundo, mas nem sempre ele é entendido.

O termo afroamazônida é uma categoria de afirmação política e social, criada e defendida a partir da necessidade de parte da população negra que se territorializa no norte do Brasil de se colocar com narrativas, modos de vida e atravessamentos específicos. O processo colonial, entre muitas formas de invisibilização do corpo negro, nos coloca em um único pacote, construindo a ideia de negritude que temos hoje, negligenciando diversas trajetórias e fazendo com que a nossa população não se reconheça.

O território que hoje conhecemos como Amazônia Brasileira teve sua formação e construção de forma distinta do resto do país, com uma separação política que perdurou até aproximadamente o período do Brasil Império. São de dois a três séculos de separação. Isso fez com que existissem duas histórias diferentes, nos afastando hoje do nosso passado e gradualmente nos apagando.