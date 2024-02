Nossos jovens saem para brincar o Carnaval e não sabem se voltam

Dom Helder Câmara certa vez disse em um de seus programas de rádio que o Carnaval é a alegria popular, um momento de sonho na dureza da vida. Mas a alegria desse tempo de festa e de encontros não suspende o tempo de violência, morte e opressão.

Quem não mora nas comunidades periféricas talvez não saiba que o Carnaval é um momento de muita apreensão, pois os jovens saem para brincar, mas não sabem se retornam para suas casas. A tensão em cima dos corpos pretos é notória nesse período.

Notícias sobre o medo da violência abundam e os órgãos de segurança pública lançam comunicados para acalmar os ânimos sobre as medidas de prevenção e repressão previstas. E o enorme contingente policial aumenta ainda mais a vigilância sobre os meninos negros vendendo água, de cabelo pintado, que são associados à periferia.

Mas a violência presente o ano todo na cidade não a abandona só porque é Carnaval. Chegam então as notícias. No Varadouro, um homem fantasiado de papangu assassinou um comerciante. No sítio histórico, enquanto uma multidão de foliões se preparava para brincar, dois jovens foram crivados de bala por um militar do Exército, que alegou ter reagido a um assalto perpetrado com um "simulacro de arma de fogo". Com tiros à queima-roupa, um morreu na hora enquanto o outro, lavado de sangue, era filmado por transeuntes que lamentavam ele não ter sido morto também.

Parece haver algo que a alegria do Carnaval não inverte, apesar de tantas teorias sobre a inversão do mundo nesse período. Ainda seguem firmes as ideias de que bandido bom é bandido morto e de que policial que mata é aquele que cumpre com seu dever.

Nesse sentido é importante refletir sobre o repúdio do Sindicato dos Delegados de São Paulo ao desfile da escola de samba Vai-Vai. A nota mostra que eles se sentiram ofendidos com a forma negativa pela qual a polícia foi retratada.