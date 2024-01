Praia, água de coco, cheirinho de protetor solar e ciência. Se engana quem pensa que os pesquisadores brasileiros vivem trancados em laboratórios longe da luz solar: eles são gente como a gente, e a maior prova disso é que cada vez mais nós podemos ser iguais a eles.

Neste verão, você pode ser cientista e ajudar na coleta de dados pelo nosso litoral de diferentes formas: um encontro com uma baleia ou golfinho vira, além de uma memória incrível, um registro científico. Ou, se avistou belos corais, você pode ajudar no mapeamento da espécie em todo o Brasil.

Golfinho-roteador Imagem: Gety Images

Uma das grandes dificuldades em estudar baleias e golfinhos, por exemplo, é encontrá-los. São animais com grande mobilidade e que percorrem grandes espaços do nosso litoral. Mas uma simples foto com a localização pode ajudar muito os pesquisadores. Uma imagem ajuda desde a identificar a espécie - afinal, são mais de 40 espécies de golfinhos registradas no Brasil - até indivíduos. Isso acontece porque as marcas na nadadeira dorsal funcionam de maneira semelhante à digital dos nossos dedos e são únicas para cada animal. Assim, existem bancos de dados que, com uma foto "de turista", podem chegar a identificar até qual indivíduo era aquele.