Fim de ano com gostinho de fim de mundo - entre secas, enchentes e guerras, as últimas notícias têm trazido uma forte sensação de impotência e frustração. Mas o mundo pode ser diferente, como mostra essa história real e recente em que governos nacionais, empresas de petróleo e até mesmo crianças de escolas dos Estados Unidos evitaram um potencial derramamento de óleo de um milhão de barris no oceano.

O Mar Vermelho é uma região essencial para o comércio mundial, por onde passam 12% de todas as mercadorias, tornando a área estratégica também para o transporte de petróleo e gás natural entre as regiões do Oriente Médio, África, Ásia e Europa. A região abriga ainda diversas espécies que só ocorrem ali e combina alta temperatura e salinidade, o que torna o ecossistema único e um modelo para projeções de mudanças climáticas. Trata-se de uma área de intensa disputa, onde muitas civilizações desde a antiguidade já tiveram seu rumo alterado pelo controle do Mar Vermelho - e onde, no meio de um desses conflitos recentes, um navio ficou "esquecido" por diversas décadas.

Em 1988, um grande petroleiro chamado FSO Safer, pertencente a uma empresa estatal do Iêmen, foi ancorado em águas costeiras para servir como plataforma flutuante de armazenamento e descarga de petróleo. Décadas depois, o navio já não ia muito bem, mas suas operações e manutenção foram suspensas em 2015, após o início da guerra civil no Iêmen. A partir daí, os riscos de desintegração aumentaram muito, ameaçando derramar 1,14 milhão de barris de petróleo no Mar Vermelho - quatro vezes mais óleo que o famoso acidente de Exxon Valdez, que teve um custo de limpeza estimado em de US$ 20 bilhões de dólares.