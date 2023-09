Diversas escolas contam com hortas próprias, instituídas e gerenciadas pelo projeto juntamente com alunos e a comunidade escolar. "O grande foco é combater de alguma forma a insegurança alimentar, seja produzindo alimento para a merenda das crianças, seja aumentando a quantidade de coisas produzidas nos quintais das casas", diz Hans. "O contexto urbano poda muito as pessoas no contato com as coisas da natureza. A gente cria pessoas muito estéreis de tudo. A horta na escola dá oportunidade para as crianças terem um pouco de contato com as coisas da natureza, principalmente com a terra."

Na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Rosário Negreiros, em São Mateus, é dia de plantio de alface e colheita de couve. Grupos de crianças em idades diferentes ganham o ar livre para cuidar da horta. Cada criança planta uma muda de alface e colhe algumas folhas de couve, que irão para a casa dos alunos e também para a merenda escolar. "Eu gosto de sentir o cheiro das plantas, da couve, da alface, das comidas que tem na horta", diz Kadar Leon Ficiel, aluno do 5º ano.

Aluno da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Rosário Negreiros, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, colhendo couve na horta da escola. Imagem: Fellipe Abreu/Mongabay

A atividade tem a monitoria de Waldir e de Beatriz de Lima Médici, nutricionista que trabalhava na cozinha de restaurantes, mas preferiu a terra. "Eu acredito que quando você cuida de um ser vivo você consegue cuidar melhor de você, cuidar melhor do ambiente em que você vive. Então, a horta traz muitos aprendizados," diz.

Miguel Carvalho da Costa, também aluno do 5º ano, conta que passou a experimentar saladas que antes não comia. "No ano passado a gente plantou mudas e foi uma experiência bem legal, tanto que tem bastante gente que não tem uma alimentação muito saudável. Então, esse é um projeto que pode incentivar as crianças daqui a terem uma alimentação melhor."

Nas escolas, a Cidades sem Fome elabora os canteiros, trata a terra e depois visita três vezes por semana o local para fazer a manutenção e treinar gestores para que se apropriem da horta, conheçam o ponto de colheita dos alimentos e gerenciem os plantios com os alunos. A ONG permanece como apoio, trabalhando a terra e fornecendo as mudas.