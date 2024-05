'Turismo de desastre' toma conta de tragédia no RS

Enquanto uma catástrofe sem precedentes atinge o Rio Grande do Sul, um dos apelos do governo e das ações humanitárias é que parem com o "turismo de desastre". Talvez você não saiba o que é isso e esteja fazendo parte de um comportamento que tem atrapalhado, e muito, os esforços por resgates no estado inteiro.

As recentes inundações, o pior desastre natural da história do estado, deixaram um rastro de dor e sofrimento. Enquanto os heróis dos serviços de resgate se dedicavam incansavelmente a salvar vidas, e as comunidades se uniam na árdua tarefa da reconstrução, um outro tipo de "visitante" aportava nas áreas afetadas: os turistas do desastre.

O turismo de desastre, também conhecido como "turismo obscuro", consiste na visita a locais que foram palco de tragédias, acidentes ou eventos traumáticos. Motivados por uma mórbida curiosidade ou desejo por adrenalina, essas pessoas ignoram o sofrimento ainda latente das vítimas e transformam a dor alheia em um espetáculo.