Como ser voluntário no RS? Instituições e governo aceitam inscrições; veja

As chuvas no Rio Grande do Sul atingiram 414 dos 497 municípios do estado. Os esforços para o salvamento de pessoas e animais envolvem órgãos públicos, não governamentais e voluntários, que podem se inscrever para ajudar. Veja, abaixo, quais instituições precisam de apoio.

SOS Rio Grande do Sul

O governo do estado tem um formulário próprio para a inscrição de voluntários para o programa SOS Rio Grande do Sul. A Coordenadoria Estadual de Proteção e a Defesa Civil são responsáveis pela coleta dos dados de pessoas que desejam trabalhar no apoio aos atingidos pelas enchentes.

O voluntário, nesse caso, vai atuar "em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária". Por isso, o governo pede que apenas pessoas com "disponibilidade de carga horária" se inscrevam para o voluntariado.