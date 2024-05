Empresas precisam ir além do marketing ao apoiar uma tragédia

Ao ir além do marketing e realmente se comprometer com as causas que afetam a comunidade, as empresas podem fortalecer sua reputação, construir relacionamentos de confiança com seus stakeholders e contribuir para um mundo mais justo e solidário.

As tragédias são momentos de grande sofrimento para as vítimas e suas famílias. As empresas que realmente desejam ajudar devem fazer isso com respeito, empatia e humildade. O objetivo não é apenas mostrar "responsabilidade social", mas sim fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam.