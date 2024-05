Você sabe o que significa o cordão de girassol?

Existem outros símbolos para o autismo, como o quebra-cabeças, que tem caído em desuso por seu estigma referente à tentar encaixar as pessoas dentro de um padrão, e pela patologização do criador do símbolo, que ainda tentava curar o autismo como se ele fosse uma doença. Mas cabe a cada pessoa autista decidir que simbologia utilizar, não estando nenhuma errada. O importante é que a deficiência oculta não impeça o acesso a direitos que são garantidos por lei.

Mas o que significa ter uma deficiência oculta? São condições que podem afetar o funcionamento físico, sensorial, intelectual ou mental de uma pessoa, mas que nem sempre são visíveis aos olhos nus. Isso inclui autismo, epilepsia, dislexia, diabetes, doenças crônicas, entre outras.

Por que um símbolo é importante? O cordão de girassol serve como um sinal discreto para que outras pessoas saibam que o usuário pode precisar de acomodações ou apoio extra. Isso pode ser crucial em situações como filas, transporte público, ambientes sensorialmente sobrecarregados ou interações sociais.

É importante lembrar que o uso do cordão de girassol é opcional. Ninguém é obrigado a usá-lo, e a ausência dele não significa que a pessoa não tenha uma deficiência oculta. Também é importante salientar que nem todas as condições de quem usa o cordão são consideradas deficiências por lei, como o TDAH (transtorno do déficit de atenção). O importante é que as pessoas se sintam confortáveis e empoderadas para se identificarem da maneira que lhes for mais adequada e que sejam respeitadas por isso.

A lei 14.624/2023 é um passo importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível. Ainda há muito a ser feito, mas essa lei representa um reconhecimento crucial das experiências e desafios enfrentados por pessoas com deficiências ocultas, e por isso é tão importante que todos saibam o seu significado.

O cordão de girassol é mais do que um simples acessório. É um símbolo de visibilidade, empoderamento e luta por direitos. É um lembrete de que a diversidade humana deve ser pensada em todos os lugares, e que todos, independentemente de suas características, merecem respeito, inclusão e oportunidades equânimes e justas.