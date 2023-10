"No acamado de folhas secas do pinhal estirou-se o moço de bruços, com o queixo sobre os braços, a ouvir o rumor do vento nas frondes."

Alguém acusará a tradução de Monteiro Lobato, mas ainda assim a interrogação salta aos lábios: não será em nenhuma medida dispensável esse vento que atinge os pinheiros nas frondes? Não há aí a construção de uma literariedade que, em teoria, segundo seus admiradores, Hemingway seria um mestre em evitar?

E então abrimos um clássico de Graciliano e a dúvida volta a nos assaltar. Leiamos uma frase do primeiro parágrafo de "Vidas secas", livro que até o último minuto se chamaria "O mundo coberto de penas", um título bem mais alargado e poético do que se costuma esperar do autor. "A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala." A frase tem sua secura, é verdade, é árida como o cenário que descreve, mas ninguém poderá negar que Graciliano constrói seu efeito pelas palavras que escolhe e sustenta, não pelas que rejeita. Dois adjetivos em sequência, os galhos pelados, a catinga rala, cada um deles suprimível sem grandes perdas, e no entanto a força da frase está na confiança no que eles têm a dizer.

Bons autores confiam na linguagem, investem sobre ela com todo ímpeto, mesmo quando desejam abatê-la — tal como fizeram Joyce e Woolf e Beckett, tal como continuam a fazer os que trilham as sendas que eles abriram. Mesmo Orwell sabia que era preciso contrariar o dogmatismo de suas leis: "quebre qualquer uma dessas regras antes de dizer alguma coisa totalmente bárbara". Essa ressalva é convocada por vezes, ao menos pelos mais complexos propagadores da simplicidade. Só é pena que tenha ficado mais esquecida que as regras anteriores, e que os mais obtusos não entendam sua sutileza e sua força, seu poder de minar todo o discurso que a precedeu.

É a defesa da complexidade, da multiplicidade, da máxima riqueza de sentidos o que aqui tento empreender, talvez de forma um tanto quixotesca. A literatura viceja no choque interno entre as palavras, atinge seu efeito com muito mais potência ali onde desponta a ambiguidade, onde alguma obscuridade relampeja. Num mundo já tão comprometido com a eficácia, não será em submissão às normas da clareza que ela cumprirá sua vocação, não será se fazendo obediente e ordeira. Espero não estar dizendo alguma coisa totalmente bárbara, agora que descumpri cada norma do bem escrever. Espero que a literatura nunca aceite ser menos que livre e indomável, viva e surpreendente — como um vento uivante nas frondes da catinga rala.