O último requinte da derrocada se deu quando as luzes se queimaram, e ao trocar as lâmpadas, de novo orgulhoso de exercer com as mãos minha função de pai, os soquetes do lustre estiloso se desfizeram em pó em minhas palmas. Ali, naquele espaço consumido pela escuridão, escondendo nas sombras o rubor do meu rosto, ali aceitei que era preciso dizer basta, ali confessei o meu másculo fracasso. Larguei as ferramentas e passei a agir com gestos e palavras, e assim encomendamos um armário novo, vasto o bastante para abrigar o espólio de duas infâncias, e uma estante firme assentada no chão, e contratamos um eletricista, e um instalador de papéis de parede, e também um pintor, para ver se assim apagamos os rastros do paulatino desastre.

Agora escrevo entrincheirado em meu escritório, enquanto homens bem mais hábeis montam um armário, consertam lustres e pintam as paredes de minha casa, para que eu sinta enfim redimida minha incapacidade manual. Ouço suas vozes graves, seu ruído incessante, o ríspido deslocamento de cada objeto no espaço, e penso que, afinal, pode não ser tão grande a diferença em relação a esta voz baixa e encabulada que ordena palavras sobre a página. Escrever, nestes últimos anos, talvez tenha se tornado a estranha função de devolver alguma ordem ao caos, para assim tratar de conter sua expansão irrefreável.

"O caos é uma ordem por decifrar", lembro então da máxima de Saramago, e percebo algo mais que devo submeter à decifração. Esta história talvez não seja sobre escrita, talvez seja algo como uma parábola sobre a paternidade, sobre a vida parental. É essa a batalha interminável para que tudo encontre o seu lugar, e se veja imaculado, em equilíbrio delicado, mas tudo sempre explode, tudo na vida familiar é indomável. A imperfeição, a expressão eloquente de nossa múltipla inabilidade, passa a ser a condição inelutável do ofício de pai, como do ofício de mãe, é claro. E nisso, estranhamente, é possível também alcançar um prazer improvável, uma satisfação paradoxal: a suspeita de que a vida é feita dessas alegres miudezas em que parece que ela se esvai.