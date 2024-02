Fabiana Justus e o debate sobre quem fica na enfermidade

Rolando o feed, eis que uma foto me chama atenção. No leito de hospital, um casal foi à cama. Corro para ler a legenda, sem reconhecer de pronto quem está na cena. ''Eu sempre falo que um relacionamento é uma escolha diária. Todo dia você escolhe estar ao lado daquela pessoa e ela te escolhe. E essa é a minha melhor escolha há mais de 20 anos. Essa foto eu achei tão linda que não podia deixar de vir pro feed!''. Clico no arroba: é Fabiana Justus, criadora de conteúdo e youtuber com milhares de seguidores, recentemente diagnosticada com leucemia mieloide aguda, que tem evolução rápida e, infelizmente, violenta.

O post de Fabiana estava repleto de comentários, todos ressaltando o amor e a dedicação dados pelo parceiro durante o período e que, infelizmente, é um ponto solitário no meio nada. Em abril de 2023, uma pesquisa divulgada pela SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia), revelou que sete em cada dez mulheres com câncer no Brasil são abandonadas durante o tratamento, com um impacto de 70% nas pacientes oncológicas.