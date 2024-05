Por que Tony Ramos é tão importante?

Entre dez e dez brasileiros, 100 atestam: Tony Ramos poderia ser um país. Nem mesmo os negacionistas ousam dizer o contrário, pois negligenciar a verdade, neste caso, seria uma mentira daquelas que constam como pecado, está na Bíblia e livros afros.

Tony percorre a história de uma nação, e sua enfermidade, noticiada da última semana pra cá, tomou todos de surpresa. Ouvi, numa das baldeações no metrô: ''O Tony é muito importante pro país''. No ator, muito mais do que alguém que salvaguarde a história do ofício da interpretação no palco.

Já vimos Ramos falando sobre serviços, levar educação e esperança através da campanha anual de arrecadação às crianças e jovens no Criança Esperança, da mobilização de retirada de identidade ao uso da máscara durante a pandemia da covid-19. Quando pinta sua foto vacinado contra a peste, o coração acalma nos mais altos níveis.