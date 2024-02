Marido de Fabi Justus raspa a cabeça, e ela se declara: companheiro de vida

Fabiana Justus, 37, que foi diagnosticada recentemente com leucemia, recebeu uma demonstração de amor de seu marido, Bruno Levi D'Ancona, 41, que decidiu raspar a cabeça para apoiá-la.

O que aconteceu

A empresária compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do marido, com os dois carecas. Ela, que está em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, já havia raspado a cabeça por causa do tratamento e, agora, foi a vez do marido fazer o mesmo.