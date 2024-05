'Meus pais não morreram porque o muro arrebentou', conta jornalista

Leia abaixo o depoimento em primeira pessoa:

''É difícil falar, mas talvez a palavra que mais define o momento é devastação. Cresci em Relvado e vivi ali, talvez, os melhores momentos da minha vida ou pelo menos os mais marcantes, aqueles que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Aprendi os meus valores e também a ser forte. Chegar lá e encontrar uma cidade devastada, tomada por lama e água é de uma dor que rasga, sabe?

É dolorido. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz em ver as pessoas se ajudando, pessoas que foram atingidas de uma forma mais singela, mais leve, ajudando quem perdeu tudo, quem precisa recomeçar do zero. Isso é de uma fortaleza, é de uma capacidade de se reerguer no meio do caos que é lindo. Chorei quando cheguei lá e não sabia o motivo. Primeiro, por gratidão em ver a comunidade se ajudando e doando. Num segundo momento, pela potência do que via aos meus olhos. É um misto de sentimentos.

Já passei por algumas outras situações de enchentes, mas nada, nada, nada, nenhuma se aproxima do que aconteceu agora. É uma sensação de você não conhecer mais um lugar que era o seu berço, onde você tem raízes, onde você praticamente sabia caminhar de olhos fechados.

É aprender a caminhar no pedregulho, é aprender a colocar o pé na lama, é uma sensação de impotência gigantesca e, ao mesmo tempo que a gente vê os municípios, as cidades, os governos municipais engajados, perceber uma falta de orientação, uma falta de preparo para esses acontecimentos naturais, para essas tragédias naturais. A gente percebe que não tem um plano traçado apesar do histórico de enchentes e de alagamentos no estado.

Recebi informação que muitas casas, por terem as portas e janelas arrebentadas pela força da água e pela força da lama, estão sendo saqueadas. Isso acabou comigo. Me faz perder a fé na humanidade. Não sei explicar o que faria se estivesse nesta situação de ver minha casa sendo saqueada por pessoas que estão tentando tirar algum proveito desta situação.

A casa em que minha família mora há 40 anos literalmente foi arrastada pela força da correnteza e o que sobrou são fragmentos, alguns pilares de pé. Era a casa dos meus avós maternos, que faleceram recentemente. Meus pais moravam naquela casa há mais de 30 anos. Você chegar onde era o pátio e encontrar as suas roupas no meio da lama, junto com utensílios domésticos e objetos particulares é muito triste.