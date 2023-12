Na boca miúda ainda vê-se esperança. Seis em cada dez entrevistados (59%) acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024, e o número de pessimistas, que já foi de 26%, agora gira em 17%. É o que aponta a pesquisa Radar Febraban, promovida pela Federação Brasileira de Bancos a partir de entrevistas com 2 mil pessoas nas cinco regiões do país, pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas).

Da segurança pública, ainda nos cerca o receio do desamparo, fazendo com que a população, erroneamente, chame para si a responsabilidade de atuar com as próprias mãos na hora de fazer justiça. Nesta seara, é preciso pontuar que o Estado é falho; e as medidas adotadas pelo atual governo ainda não geraram satisfação para quem espera, como um bem inalienável, o direito de ir e vir sem seja espancado ao simplesmente caminhar pelo calçadão mais famoso do mundo, o da orla de Copacabana.

Eu sei, oscilo aqui entre ver a situação com o copo meio cheio e meio vazio. Há uma guerra global em curso; a COP não nos trouxe ações efetivas para assegurar um amanhã possível e mais sustentável; e, enquanto escrevo, milhares passam por insegurança alimentar, que nada mais é do que fome, a cada esquina. Tem vezes que é osso só de pensar.

Mas estamos a pouco mais de quinze dias para o final de 2023; a quase 10 do Natal, festa que pra mim ganhou outro significado faz anos. É que, numa situação de necessidade, atuei como um ''bom velhinho'' em uma festa de uma família bem abastada. O motivo? A enfermidade de minha mãe, que fez desse trabalho a única opção possível para ter ao menos o frango simples de padaria junto à farofa para a ceia.

Com a sensibilidade que a data do nascimento do menino Deus nos faz viver, quando multiplicam-se os votos de bonança e positividade, assistir o encontro de Kelvin e Ramiro foi quase um especial de Natal antecipado do Roberto Carlos, onde a chave-mestra da vida pode ser atuar pelo amor, com quem quer que seja. Além, é claro, de expandir o afeto para quem partilha, da vida, o melhor que ela nos pode trazer.

Para todos os momentos, o meu desejo, como bom velhinho que fui, é de 'beijões' como o de Kelvin e Ramiro. Eles salvam um bocado.