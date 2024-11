Mais de 3.000 cv e milhões de reais. Estes números são nada menos que a soma das potências e dos preços dos poderosos e caros finalistas de 'Melhor Esportivo' do Prêmio UOL Carros 2024. O vencedor será conhecido no dia 2 de dezembro em evento realizado em São Paulo.

Começando pelos mais velhos, o novo Ford Mustang completou 60 anos em 2024, mas a sétima geração estreou este ano no Brasil com muita tecnologia embarcada. Porém, manteve suas raízes com o motor V8 5.0 aspirado de 488 cv.

Já o moderno BMW M3 teve pequenas alterações visuais, especialmente nos faróis e no interior. Os 510 cv do seis cilindros 3.0 turbo foram mantidos.

A Mercedes-Benz veio com tudo. Ou melhor, com os 843 cv do AMG GT S E Performance, que tem nome tão grande quanto seus números de desempenho. O sedã híbrido plug-in traz o know-how da F1 e acelera de zero a 100 km/h em impressionantes 2,9 segundos.

No caso do Porsche 911, o modelo está em compasso de espera no Brasil para a chegada do primeiro facelift da atual geração 992. E, de quebra, há muita expectativa para a versão híbrida, a primeira da história do cupê.

O mais caro e mais rápido da lista é o McLaren 750S. Como o nome diz, são 750 cv de potência e etiqueta de preço acima dos R$ 4 milhões. E o superesportivo precisa de menos de 8 segundos para chegar aos 200 km/h.