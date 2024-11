O Prêmio UOL Carros 2024 'Executivo do Ano' vai premiar os líderes e quem faz acontecer no setor automotivo no Brasil. Entre os finalistas estão Alexandre Baldy (BYD), Carlos Alberto de Oliveira Andrada Filho (Grupo Caoa), Ciro Possobom (Volkswagen), Maru Escobedo (BMW) e Ricardo Bastos (GWM).

Baldy é vice-presidente sênior e lidera o 'boom' da BYD no Brasil, que deve fechar o ano entre as dez fabricantes que mais vendem carros no país. Um feito marcante na história da indústria.

Oliveira Filho é um dos executivos mais jovens do setor e está à frente da reformulação da empresa herdada de seu pai. Em 2024, foi responsável por uma mudança no acordo com a Hyundai, parceira de longa data.

Já Possobom, primeiro CEO brasileiro da história da Volkswagen, é responsável por colocar a montadora alemã de volta ao caminho do sucesso com aportes bilionários, novos produtos e um investimento pesado em reforço de marca.

Única mulher da lista, Escobedo é a primeira CEO feminina da BMW do Brasil e está à frente da marca que vai conquistar o segmento premium pela sexta vez consecutiva.

Por fim, Bastos é a voz da experiência na novata GWM, marca chinesa que aposta na eletrificação e que terá uma fábrica operante no Brasil em 2025.