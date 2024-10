Rachas e etanol: por que combustível é o favorito nas corridas ilegais

Um ponto em comum na maioria dos veículos que aceleram em rachas em São Paulo, como mostrou o UOL em um especial sobre as corridas ilegais, é o uso de etanol.

Toda a busca pelo aumento da potência dos motores recai sobre o combustível vegetal. Com ele, os preparadores conseguem extrair muito mais desempenho do que com a utilização da gasolina. As diferenças entre ambas as fontes de energia se refletem muito mais nos carros modificados do que nos originais.

Ainda que a injeção eletrônica moderna consiga, sozinha, "destravar" alguns ganhos de potência em qualquer automóvel abastecido com etanol, a otimização é ainda mais gritante naqueles que passam por modificações e recalibração. Isso tem tudo a ver com química e as reações.