0 a 200 km/h em 8s: como é a McLaren de R$ 3 milhões do filho de Deolane

Detalhe da traseira da McLaren 720S Coupé. Potência do motor é incrível, atingindo 100 km/h em poucos segundos Imagem: Divulgação/McLaren

Velocidade máxima: 341 km/h. A potência do veículo é de 720 cavalos.

Motor M840T conta com turbocompressores de dupla espiral. O motor foi posicionado o mais baixo possível entre os eixos dianteiro e traseiro, mantendo a distribuição ideal do peso e abaixando o centro de gravidade. O isolamento acústico extra do compartimento do motor minimiza a interferência de ruídos. "Isso elimina as frequências que você não quer escutar e amplifica a verdadeira voz do carro: o ronco do motor", diz a montadora.

McLaren 720S Coupé: ruído do motor é minimizado por isolamento acústico Imagem: Newspress

Visibilidade 360º é a base do design da McLaren 720s. De acordo com a montadora, o design é inédito em supercarros e consiste em curvas orgânicas, com visibilidade total por parte do motorista. Os faróis dianteiros e as entradas de ar foram pensados para que todo o movimento do veículo fosse fluído. Nas laterais da carroceria, não há respiros, aberturas ou detalhes.