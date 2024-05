Honda ZR-V vai mal em vendas e ganha descontos para tentar desencalhar

Outra ação é a de venda do Honda ZR-V pelo preço de frotista para pessoa física, com o SUV sendo faturado por R$ 200 mil. Algumas lojas ainda oferecem o SUV financiado por esse valor, com entrada de 60% e saldo em 36 parcelas sem juros.

A coluna consultou a Honda, que confirmou a ação comercial para o SUV no mês de maio. A marca se justifica dizendo que, no segmento do ZR-V, os competidores também fazem ações especiais de varejo.

No entanto, conversando com fontes do mercado, que afirmam que o maior concorrente do ZR-V atualmente é o irmão HR-V.

Isso bate com o que o jornalista Marcus Celestino apontou na matéria de apresentação do ZR-V, lá em outubro no portal Autos Segredos. Na época, fontes confidenciaram a ele que a marca estaria com receio que um puxasse o tapete do outro.

Honda ZR-V Touring Imagem: Honda/Divulgação

Passados cinco meses da apresentação do SUV, a situação se reflete nas lojas da marca. O cliente chega na loja para ver o ZR-V e ao lado tem o HR-V Touring, que custa R$ 14.700 a menos e oferece mais equipamentos e melhor desempenho devido ao motor 1.5 Turbo Flex.