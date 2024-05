VW Polo e Virtus chegam à linha 2025; confira os preços e as novidades

Volkswagen Polo e Volkswagen Virtus chegaram à linha 2025 na rede de concessionárias da marca alemã.

Não houve mudanças em relação ao visual e à parte mecânica do hatch e do sedã compactos - os preços sugeridos partem de R$ 89.290 (Polo) e de R$ 111.990 (Virtus).

Os carros

A maior novidade do sedã e do hatch é a adição da central multimídia VW Play de 10,1 polegadas em todas as versões do Virtus - no Polo, é item de série desde a versão Comfortline - nas configurações MPI e Sense do hatch, a multimídia é a Composition Touch, mais simples.