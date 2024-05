Picape híbrida BYD Shark é lançada e vem ao Brasil com autonomia de 840 km

O grande destaque é o sistema de propulsão híbrida, que combina motor 1.5 turbo a gasolina com dois propulsores elétricos, um posicionado em cada eixo (a tração é integral, nas quatro rodas). A potência combinada, segundo a BYD, é "de mais de 430 cv, com aceleração de zero a 100 km/h em 5,7 segundos.

Imagem: Divulgação

Com uma carga completa das respectivas baterias, a autonomia total informada é de 840 km no ciclo chinês NEDC, enquanto, no modo 100% elétrico, a Shark é capaz de rodar até 100 km sem gastar nada de gasolina, de acordo com a fabricante.

Conforme a BYD, o sistema de tração integral tem gerenciamento eletrônico, capaz de distribuir o torque para cada roda automaticamente, para melhor aderência em diferentes terrenos.

Construída com base na nova plataforma DMO, a picape chinesa traz chassi de aço, sobre o qual é fixada a carroceria, no qual também vão as células de baterias, que também compõem a estrutura do veículo. A ideia é oferecer maior rigidez torcional, sobretudo durante a condução off-road.