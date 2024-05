Senna ganhou VW Gol de presente, mas carro foi destruído ainda na fábrica

Gol GTI de Ayrton Senna é idêntico ao da foto, exibido no Salão do Automóvel de SP em 2018 Imagem: Divulgação

Ninguém se feriu e o jeito foi escolher outro Gol e repetir a operação. A unidade perdida teve o faturamento cancelado e outra foi faturada.

Na segunda oportunidade, nada de colocar as rodas no bagageiro. Além disso, dessa vez houve o cuidado de prender a dianteira e, assim, evitar mais problemas.

Dessa vez, deu tudo certo e o GTI zerado e reluzente estava pronto para ser entregue a Senna.

A entrega aconteceu no início de 1989 na fábrica do ABC paulista, com as presenças, além do próprio Ayrton, do seu irmão Leonardo e de Christian Schües, diretor de Relações Públicas da VW do Brasil.

O paradeiro atual do carro é desconhecido - segundo especulações, o Gol GTI estaria até hoje com o dono de oficina na Zona Norte da capital paulista.