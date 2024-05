Novo Volkswagen T-Cross: flagra mostra algumas mudanças no SUV

Em termos de visual, aparentemente o modelo não deve ter muitas alterações, seguindo a versão europeia. A principal diferença são as lanternas, que não terão ligação. O carro ainda contará com luzes de LED na forma de C mais grossas.

Imagem: v22garage

Já no motor, o T-Cross deve seguir com os propulsores 1.0 turbo com 128 cv de potência e 1.4 turbo com 150 cv. Seu câmbio é automático e tem 6 marchas.

Por dentro, o veículo agora tem nova tela multimídia, em substituição à atual de 10,25 polegadas. Seguindo sua versão europeia, ela possui bordas flutuantes. O console central não tem alterações.

Outra coisa que é possível ser notada é o acabamento, que pelo menos na aparência parece seguir com bastante plástico. Por ser feito agora na plataforma do Virtus, espera-se que o T-Cross fique maior - já que possui 2,68 m de entre eixos contra 2,65 m do modelo atual.